Глава частной компании: в России достаточно желающих полететь в космос

Космический туризм в России может стать массовым. О последних технических достижениях в этой сфере в эфире радио Sputnik рассказал генеральный директор частной российской компании "Космокурс" Павел Пушкин.

Пятьдесят семь лет назад в космос отправился первый человек, наш соотечественник Юрий Гагарин. Прошло более полувека. Но космос для обычного человека по-прежнему нечто недостижимое. Над тем, чтобы на орбиту Земли отправлять туристов, сейчас работают компании по всему миру. В том числе и российская "Космокурс". Генеральный директор компании Павел Пушкин верит, что в России достаточно желающих заплатить за возможность отправиться в суборбитальный полет.

"Деньги достаточно адекватные – 250 тысяч долларов. Есть много людей, которые готовы за это заплатить. Мы говорим о рынке 700 человек в год. Даже в Москве есть люди с капиталом, которые помогут нам окупить всю программу. Когда начинаешь это анализировать – вера есть. Но пока в суборбитальный полет за деньги никто не летал, и никто не знает, что это такое", – рассказал Павел Пушкин.

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