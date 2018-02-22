Гущин vs Эскин: Россия и Латвия – "семейная ссора" или полный разрыв?

Возможно ли в обозримом будущем улучшение отношений между Россией и Латвией? Об этом в эфире радио Sputnik дискутировали доцент РГГУ Александр Гущин и израильский публицист Авигдор Эскин.

Доцент кафедры стран постсоветского зарубежья Российского государственного гуманитарного университета Александр Гущин и израильский политолог Авигдор Эскин обсудили в студии радио Sputnik сегодняшнее состояние и перспективы российско-латвийских отношений.

Какие пути есть для улучшения отношений между двумя странами? Что можно сделать для прекращения героизации нацистских преступников в Латвии и для отказа Риги от дискриминации русскоязычного населения? Эти и другие вопросы были затронуты в ходе дискуссии.

Смотрите полную версию беседы:

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