Сенатор Анна Отке о Чукотке: из трудностей рождаются возможности

Чукотский автономный округ – самый восточный регион России. О том, как развивается этот суровый и удивительный край, в эфире радио Sputnik рассказала член комитета Совета Федерации по социальной политике Анна Отке.

Чукотка относится к Арктической зоне: климат суров, природные условия непростые, зима длится до 10 месяцев в году. В то же время Чукотский автономный округ занимает второе место – после Белгородской области – в рейтинге субъектов РФ с максимальной социально-политической устойчивостью.

Стратегия развития Чукотского АО, принятая в 2008 году, сегодня доказывает, что выбор был правильным: в регионе идет развитие двух основных сфер: недропользования и традиционных отраслей хозяйствования.

Постоянно растет поток туристов на Чукотку, увеличилось число круизных туров. Многих интересует и экстремальный вид туризма, а также экологический туризм.

Сейчас развитие промышленных компаний в округе влечет и улучшение всей транспортной системы полуострова, рассказала в эфире радио Sputnik сенатор Совета Федерации РФ Анна Отке.

"Наиболее ответственные компании еще в период создания своих промышленных объектов, прежде всего, задумываются о том, как будет перевозиться продукция. У нас есть хорошие примеры. Я надеюсь, что в ближайшее десятилетие будет построен морской порт недалеко от месторождения на территории опережающего развития "Беринговский", он и повлияет на развитие всего Чукотского автономного округа. Ведь Чукотка – это земля, где из трудностей рождаются возможности".

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