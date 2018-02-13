Анна Матвеева: в новом романе "Есть!" – моя любимая тема соперничества

О своем новом романе "Есть!", о соперничестве и зависти, творчестве и литературном успехе и пока еще не законченном романе "Каждые сто лет" в эфире радио Sputnik рассказала писательница из Екатеринбурга Анна Матвеева.

Этой зимой вышел новый роман Анны Матвеевой "Есть!". "На пути от начала к финалу в нем происходит немало такого, что автора удивляет не меньше, чем читателя", – рассказывает о книге сама писательница – многократный финалист премий "Большая книга" и "Национальный бестселлер".

Главная героиня – популярная телеведущая Геня Гималаева – молода, талантлива и успешна. Она ведет авторское кулинарное шоу, ее репутация и вкус не подвергаются сомнению, поклонники преданно заглядывают в глаза и ждут новых гастрономических откровений…

Но однажды Геня встречает словно бы копию самой себя: те же пристрастия и привычки, детали биографии и методы борьбы… И самое главное – соперница хочет занять ее место! Но возможно ли победить собственное отражение?

"В романе "Есть!" вновь звучит моя любимая тема соперничества. Это книга не только о еде (хотя готовят там много, и вилка на обложке не случайна), это история о том, как мы едим изысканные блюда и едим друг друга. Флобер говорил: Мадам Бовари – это я. И обе героини романа "Есть!" отчасти, наверное, я. Одна из них идет по следам другой, и непонятно, чего она хочет – только ли разрушить жизнь соперницы или что-то еще. В этом романе рекордное количество второстепенных персонажей. Мне очень хотелось написать книгу, в которой будет много героев, и собрать их всех потом в одной главе, чтобы они как-то пообщались, то есть я решала еще свои задачи как писатель. Это роман, можно сказать, экспериментальный, для меня он очень важен. "Есть!" – это не совсем обычная книга, она интересно сделана. Но я думаю, на тему соперничества я уже все сказала, мой новый роман – он уже пишется в муках, но пишется – будет не о зависти и соперничестве, а совсем о другом".

Гость рубрики "Актуальное чтиво" на радио Sputnik – Анна Матвеева, автор романов "Перевал Дятлова", "Завидное чувство Веры Стениной", сборников "Девять девяностых", "Подожди, я умру и приду".

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