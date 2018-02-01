Святенков vs Эскин: нужны ли демократии всеобщие выборы?

Всеобщее избирательное право – основа демократии или источник проблем? Об этом в эфире радио Sputnik дискутировали политолог Павел Святенков и израильский публицист Авигдор Эскин.

Пятьдесят девять лет назад, в 1959 году Швейцария предоставила женщинам право участия в кантональных выборах. А участвовать в федеральных выборах гражданки Швейцарской Конфедерации смогли гораздо позже. Сегодня право всех дееспособных совершеннолетних граждан участвовать в голосовании представляется аксиоматичным.

Оправдало ли надежды введение всеобщего избирательного права? Что оно дало современному обществу? Об этом беседовали политолог Павел Святенков и израильский публицист Авигдор Эскин.

Они также обсудили нынешнюю политическую ситуацию в США и запрет в РФ на показ сатирического фильма "Смерть Сталина".

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