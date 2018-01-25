Сафаров vs Эскин: волна протестов в Иране – что это было?

Генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров и израильский публицист Авигдор Эскин обсудили в эфире радио Sputnik недавнюю волну протестов в городах Исламской республики.
К настоящему моменту эта волна спала – но не вполне ясно, является ли этот итог окончательным. Каковы причины протестов? Были ли антиправительственные лозунги во время волнений следствием внешней поддержки или это стало проявлением внутреннего недовольства? И, пожалуй, самое главное – возможно ли повторение этих событий?
Эти и другие темы – в сегодняшнем выпуске.
Смотрите полную версию беседы:
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