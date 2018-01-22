Сенатор Лилия Гумерова: народные промыслы – от признания к прибыли

Народные промыслы могут быть не просто визитной карточкой российских регионов, но и важным элементом их экономики. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала сенатор Лилия Гумерова.

Тульские пряники и самовары, вологодские кружева, башкирский мед, гжель, хохлома или оренбургский пуховый платок, как и множество других народных промыслов, в рекламе не нуждаются. Но это не только культурное достояние страны, которое, безусловно, необходимо сохранить. Это еще и потенциальный источник дохода, уверена первый заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации РФ Лилия Гумерова:

"Буквально несколько недель назад состоялось заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности. И посвящено оно было как раз развитию региональных брендов в Российской Федерации как важнейшему источнику пополнения бюджетов субъектов. Это не просто гордость за свой район, село, регион, свою страну. Но это и очень важная экономическая составляющая".

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