Валентин Серов. "Великий молчальник" в красках

В день рождения Валентина Серова – портретиста и рисовальщика, классика русской живописи – о сложном характере и особой манере мастера рассказала в эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи Ольга Атрощенко.

Девятнадцатого января исполняется 153 года со дня рождения Валентина Серова – мастера, чей авторитет в среде художников своего времени был непререкаем. В письме к Ольге Трубниковой он признавался: "Каждый портрет для меня – целая болезнь". Он создавал пейзажи, исторические композиции, иллюстрировал книги, оформлял спектакли, но главным в его творчестве оставался портрет.

Серов обладал способностью видеть в каждом то, что скрыто в глубине, о чем сами люди предпочитают не говорить. В глазах писателя Николая Лескова он подметил затаенный страх смерти и в результате создал шедевр, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи Ольга Атрощенко:

"Первый биограф Серова, Игорь Грабарь утверждал, что спорить с ним было бесполезно. Он ни от кого не зависел, был абсолютно свободной творческой натурой, не принадлежал к салонным художникам и единолично решал, кого ему интересно писать. И нередко отказывал, поясняя: "Вы мне не нравитесь". Серову было важно получить от человека творческий импульс, а не просто деньги за работу".

"И, может быть, в нем жил не столько художник, как ни велик он был, сколько искатель истины", – сказал о Валентине Серове его близкий друг, еще один крупнейший русский живописец Константин Коровин.

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