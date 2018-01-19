Валентин Серов. "Великий молчальник" в красках

Девятнадцатого января исполняется 153 года со дня рождения Валентина Серова – мастера, чей авторитет в среде художников своего времени был непререкаем. В письме к Ольге Трубниковой он признавался: "Каждый портрет для меня – целая болезнь". Он создавал пейзажи, исторические композиции, иллюстрировал книги, оформлял спектакли, но главным в его творчестве оставался портрет.
"Первый биограф Серова, Игорь Грабарь утверждал, что спорить с ним было бесполезно. Он ни от кого не зависел, был абсолютно свободной творческой натурой, не принадлежал к салонным художникам и единолично решал, кого ему интересно писать. И нередко отказывал, поясняя: "Вы мне не нравитесь". Серову было важно получить от человека творческий импульс, а не просто деньги за работу".
"И, может быть, в нем жил не столько художник, как ни велик он был, сколько искатель истины", – сказал о Валентине Серове его близкий друг, еще один крупнейший русский живописец Константин Коровин.
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