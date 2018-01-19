Глава ВЦИОМ: интерес россиян к президентским выборам растет

По мере приближения дня голосования, которое назначено на 18 марта 2018 года, интерес россиян к избирательной компании по выборам президента растет. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, пока граждане сосредоточены на кандидатах, их личных достижениях. Предполагается, что следующий этап – это рост интереса к их программам. Интерес к выборам в обществе растет, но о том, какая будет явка, сейчас говорить рано, считает руководитель ВЦИОМ.
По его мнению, начавшаяся кампания, несмотря на прогнозы скептиков, оказалась интересной.
"Весь прошлый год политологи, для которых выборы – работа, говорили, что выборы будут скучные, неинтересные. Но в ноябре (телеведущая Ксения) Собчак произвела эффект разорвавшейся бомбы, резко вырос интерес к выборам. Потом коммунисты сделали "ход конем": вместо исторического лидера Геннадия Зюганова новичок – миллиардер Павел Грудинин. Несколько недель будет идти процесс сбора подписей и регистрации, после этого увидим окончательный список кандидатов. Будут неожиданные фигуры, которые не на слуху. Компания интересная, много ярких фигур, но пока интерес к персонам, на следующем этапе должен появиться интерес к программам", – считает Валерий Федоров.
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