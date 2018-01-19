Глава ВЦИОМ: интерес россиян к президентским выборам растет

Вовлеченность россиян в кампанию по выборам президента увеличивается. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в эфире радио Sputnik рассказал, что общество пока сфокусировалось на персонах, но в дальнейшем возможен рост интереса к программам кандидатов.

По мере приближения дня голосования, которое назначено на 18 марта 2018 года, интерес россиян к избирательной компании по выборам президента растет. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, пока граждане сосредоточены на кандидатах, их личных достижениях. Предполагается, что следующий этап – это рост интереса к их программам. Интерес к выборам в обществе растет, но о том, какая будет явка, сейчас говорить рано, считает руководитель ВЦИОМ.

© РИА Новости / Александр Гальперин Перейти в фотобанк Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентских выборах

"Россияне не теряют интерес к президентским выборам, интерес растет по мере приближения этого важнейшего события в нашей политической жизни. Растет и доля тех, кто обсуждает эту тему. Явка – вопрос сложный, все опираются на социальные нормы. В нашем обществе принято ходить на выборы, хотя люди понимают, что от твоего участия или неучастия мало что зависит, когда в стране 112 млн избирателей. Люди – социальные существа, не очень любят выделяться, поэтому большинство говорит, что пойдет на выборы. Кто действительно пойдет, узнаем 18 марта", – отметил Валерий Федоров.

По его мнению, начавшаяся кампания, несмотря на прогнозы скептиков, оказалась интересной.

"Весь прошлый год политологи, для которых выборы – работа, говорили, что выборы будут скучные, неинтересные. Но в ноябре (телеведущая Ксения) Собчак произвела эффект разорвавшейся бомбы, резко вырос интерес к выборам. Потом коммунисты сделали "ход конем": вместо исторического лидера Геннадия Зюганова новичок – миллиардер Павел Грудинин. Несколько недель будет идти процесс сбора подписей и регистрации, после этого увидим окончательный список кандидатов. Будут неожиданные фигуры, которые не на слуху. Компания интересная, много ярких фигур, но пока интерес к персонам, на следующем этапе должен появиться интерес к программам", – считает Валерий Федоров.

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