Режиссер Дмитрий Дьяченко: выразить невыразимое

Международный день кино – праздник кинематографистов и киноманов – отмечают 28 декабря. О "комедийной мышце", "внутреннем ребенке" российского зрителя и "недобитом белогвардейце" Кащее в эфире радио Sputnik рассказал режиссер Дмитрий Дьяченко.

Первый киносеанс братьев Люмьер состоялся 28 декабря 1895 года в парижском "Гранд-кафе" на бульваре Капуцинок. Эта дата считается днем рождения кино. Тогда короткометражный фильм "Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота" обратил публику в бегство. Паника на той исторической кинопремьере стала притчей во языцех.

Премьера первого в России семиминутного фильма "Понизовая вольница" состоялась 15 октября 1908 года. Это была картина режиссера Владимира Ромашкова по мотивам народной песни о Стеньке Разине "Из-за острова на стрежень".

Мыслями о том, что изменилось в режиссерском и зрительском сознании за сто двадцать два года, поделился в интервью радио Sputnik режиссер, сценарист, продюсер Дмитрий Дьяченко.

"Режиссер пытается раскрыться через все составляющие фильма: различные фактуры, актерский состав, цветокоррекцию, места, где проходят съемки. Так осуществляется замысел и передается то невыразимое, что живет в режиссере. В каждой детали и, разумеется, в тексте и интонациях персонажей заложен внутренний посыл. Самое удивительное, как точно режиссерское внутреннее состояние транслируется с экрана. Любые недостатки режиссера или его ощущение личной неустроенности – все это зритель увидит и почувствует. Кино – это рентгеновский аппарат. Тебя неизбежно сканируют, и от этого невозможно укрыться. Именно поэтому для меня каждый фильм – это серьезное испытание", – рассказал Дмитрий Дьяченко.

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