Галумов vs Эскин: что год грядущий нам готовит?

Чем был знаменателен год уходящий и чего мы можем ждать от грядущего года – об этом в эфире радио Sputnik говорили израильский политолог Авигдор Эскин и главный редактор журнала "Мир и политика" Эраст Галумов.

Главный редактор научно-политического журнала "Мир и политика" Эраст Галумов и израильский публицист Авигдор Эскин обсудили в эфире радио Sputnik главные, на их взгляд темы сегодняшнего дня в перспективе их развития в наступающем 2018 году.

Можно ли говорить об экономических успехах России или мы продолжаем быть свидетелями стагнации? Закончилась ли война с террористами в Сирии? "Куда смотрит" Трамп и к чему приведет перевод посольства США в Израиле в Иерусалим? Эти и другие темы стали предметом критического рассмотрения участников дискуссии.

Смотрите полную версию беседы:

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