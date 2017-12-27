Психолог: смогут ли школы обучить счастью?

В российских школах будут проводить специальные "уроки семейного счастья". О том, принесет ли эта дисциплина пользу, в эфире радио Sputnik рассуждала подростковый психолог Анфиса Калистратова.

Министерство образования и науки России одобрило инициативу по созданию образовательного курса "семьеведение". Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. Напомним, что сейчас на факультативной основе секреты счастливого брака преподаются лишь в некоторых школах страны.

По мнению детского и подросткового психолога Анфисы Калистратовой, многое, если не все, в успехе нового начинания будет зависеть не от учебных пособий, а от подбора учителей, которые возьмут на себя ответственность за "обучение счастью". О семейной жизни детям должны рассказывать два человека – мужчина и женщина, уверена она. Это необходимо, чтобы полнее раскрыть "женский мир" с его нюансами и сложностями мальчикам и показать девочкам "мир мужской". Такие курсы должны вести люди не моложе 30, у которых есть свой семейный опыт, собственные дети. Нам не нужно показывать детям идеал, но нужно донести до них правду, считает Анфиса Калистратова.

"Нужно рассказать им правду о том, на чем сейчас строятся семьи и на чем они должны строиться в идеале. С моей позиции – это любовь. Семья не имеет смысла без любви. Можете на любви пережить все. Это любые проблемы и преграды", – сказала в интервью радио Sputnik Анфиса Калистратова.

Смотрите полную версию беседы: