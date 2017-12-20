День чекиста: отметить и не засветиться

20 декабря в России - День работников органов безопасности – профессиональный праздник сотрудников ФСБ, ФСО и СВР. Сто лет назад в России учредили ВЧК. О том, как отмечают праздник чекисты, в эфире радио Sputnik рассказал историк Александр Бондаренко.

День работников органов государственной безопасности стал официальным профессиональным праздником сотрудников Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки и Федеральной службы охраны только в 1995 году. Указ подписал президент России Борис Ельцин. До этого свой профессиональный праздник работники органов отмечали неофициально – с 20 декабря 1917 года, когда Совет народных комиссаров издал Декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. За свою историю ведомство сменило несколько названий: ВЧК, ОГПУ, МГБ, КГБ, ФСБ. Несмотря на это, цель оставалась неизменной – обеспечение государственной безопасности.

О непростой истории органов госбезопасности и преемственности поколений в интервью радио Sputnik рассказал писатель, историк Александр Бондаренко.

"К сожалению, когда пытаются всех напугать советской властью, когда пытаются доказать, что Советский Союз – это было ужасно, жутко плохо, то говорят про репрессии, которые были организованы государственным руководством. Говорят про "кровавую гэбню" и прочее, но забывают про подвиги, забывают про героев. И забывают про то, что каждое государство имеет свои службы безопасности, выполняющие задачи этого государства. Сейчас образ спецслужб в России, к сожалению, достаточно искажен".

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