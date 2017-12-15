Историк моды Александр Васильев о "тиране булавки" и "святилище соблазнов"

Прошло 70 лет с тех пор, как Дом Диор потряс мир первым показом. О советской и французской моде 1940-х годов, о последней любви Кристиана Диора и торопливом Гальяно в эфире радио Sputnik рассказал историк моды, телеведущий Александр Васильев.

Шестнадцатого декабря 1946 года Кристиан Диор открыл свой Дом моды. Он расположился в самом сердце Парижа на авеню Монтень. И уже в феврале 1947 года неизвестный никому ранее модельер произвел невероятный фурор своей первой коллекцией. Пышные юбки и подчеркнутая талия стали главными элементами нового стиля New Look. А высокие каблуки и длинные перчатки пришлись по вкусу многим парижским модницам.

До Советского Союза высокая мода Дома Диор добралась лишь в 1959 году. Такое стало возможным только благодаря хрущевской "оттепели", и, естественно, имело ошеломляющий эффект, рассказывает историк моды Александр Васильев.

"Модели Диора ошеломили послевоенную Москву тем, как может выглядеть женщина. В 1959 году парижские шляпы, туфли и зонты произвели огромное впечатление. Показ для столицы был абсолютно революционным. Из моего близкого окружения только двое стали очевидцами легендарного дефиле. Это народная артистка СССР Элина Быстрицкая и ушедший от нас великий кукольник Сергей Образцов", – сказал в интервью радио Sputnik Александр Васильев.

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