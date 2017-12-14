Кинокритик: в новых "Звездных войнах" не все так просто

В российский прокат вышел восьмой эпизод легендарной космической саги "Звездные войны. Последние Джедаи". О новом витке культовой истории в эфире радио Sputnik рассказал кинокритик и главный редактор сайта Filmz.ru Александр Голубчиков.

Ловля покемонов дошла и до "далекой-далекой галактики". Новые "Звездные войны" уже не только про световые мечи, джедаев, ситхов, повстанцев и космических контрабандистов, но и про разнообразие жизни во Вселенной. Успех "Фантастических тварей" и игры Pokemon Go, похоже, повлиял и на знаменитую космическую сагу. Новый номерной эпизод под цифрой 8 "Последние джедаи" – это смена эпох и поколений. Формально фильм продолжает сюжет предыдущей картины "Пробуждение силы", но стилистика совсем иная. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал кинокритик Александр Голубчиков:

"Новый эпизод немножко отходит от традиционной линии, рассказывая о том, что есть черное и белое, есть темная сторона Силы, есть светлая сторона Силы. Он заходит еще и с другой стороны, поясняя, что на самом деле все не так просто. Можно с легкостью перейти с одной стороны Силы на другую просто потому, что что-то случается в жизни героев".

Подробнее о событиях новой части "Звездных войн" – в интервью.

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