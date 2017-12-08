Андрей Бартенев: мне нравится переворачивать смыслы

Восьмого декабря любители прекрасного отмечают Международный день художника. О детском взгляде на мир, членстве в Академии дураков, поездках в Суздаль и взрослой дружбе в эфире радио Sputnik рассказал художник Андрей Бартенев.

"Белый медведь, которого я впервые увидел, оказал сильное влияние на мое детское восприятие. С тех пор я много рисовал этих животных, а сейчас делаю керамических белых медведей. Позднее меня заворожил слон, ведь он по своей природе – натуральная скульптура. Также я очень люблю кошек. Около ЦДХ на Крымском валу сейчас стоит мой 4,5-метровый кот, неподалеку лежит двухметровый медведь, а во дворе Третьяковской галереи обитает деревянный слон. Он около 5 метров высотой.

Способность меняться с годами, обогащая свой эмоциональный опыт – прекрасное и удивительное свойство человека. Но задача, которая сформировалась во мне к четырнадцати годам, остается прежней. Я должен отдавать все свои силы добрым энергиям, даже если они находят отражение в каких-то наивных формах. В своих работах я намеренно подчеркиваю простоту и незамысловатость, потому что в приоритете только то, что вызывает особый, добрый отклик у зрителя", – рассказал в интервью радио Sputnik художник Андрей Бартенев.

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