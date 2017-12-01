Молодые дипломаты: в поисках доверия к партнерам

Рецепты решения мировых проблем предлагают члены Международной ассоциации молодых дипломатов. В нее вошли представители более 60 стран. О целях объединения радио Sputnik рассказал председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков.

Искажение информации и навязывание ложных выводов становятся сегодня серьезной мировой проблемой, которая приводит к международным конфликтам. По словам председателя Совета молодых дипломатов МИД России Константина Колпакова, именно доверие в дипломатии способно решить эту проблему:

"Между дипломатами должно существовать доверие к своему партнеру, к своему визави, которое приводит к стабилизации ситуации. Иначе невозможно работать. Чем раньше сформируется доверительная атмосфера в общении между дипломатами, тем проще будет работать дальше. Именно поэтому и возникла необходимость создания Международной ассоциации молодых дипломатов. Новый формат обмена мнениями будет создан впервые".

Инициативу поддержали более 60 государств. О том, как новый формат обмена мнениями будет функционировать, и что самое главное в работе молодых дипломатов – в полной версии интервью.

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