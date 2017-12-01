"Музей для всех! День инклюзии" – акция для особенных детей

В России проживает более 12 млн человек с инвалидностью, из которых полмиллиона – дети. Авторы "Инклюзивного музея" Динара Халикова и Наталья Черкасова рассказали радио Sputnik о том, чем может помочь их новый проект.

Второго декабря более 200 российских музеев от Москвы до Владивостока откроют свои двери для посетителей с особенностями развития в рамках акции "Музей для всех! День инклюзии". Именно музей может стать особым пространством, где у детей активизируются творческие способности и расширяются возможности для самовыражения. Для детей с нарушениями ментального развития волонтеры и музейные работники подготовили творческие мастерские, встречи с интересными людьми и спектакли.

"Есть такой яркий замечательный пример инклюзии по интересам. Когда люди объединяются в культурном пространстве, а музей служит эталоном. Самое главное – общие эмоции и интересы. И тогда люди не видят между собой каких-то физических различий", – говорит Наталья Черкасова – основатель инклюзивного проекта "Колесо обозрения".

Смотрите полную версию беседы:

Пятого декабря в Москве пройдет VII Международный фестиваль телерадиопрограмм и интернет-проектов об инвалидах и для инвалидов "Интеграция". Главные цели фестиваля – привлечение внимания общества к проблемам людей с ограниченными возможностями, разрушение стереотипов непонимания и разобщенности в обществе. Для участия в программе этого года были представлены более 200 тематических работ в области телевидения, радио и интернета. Среди лауреатов – российские и зарубежные журналисты и авторские коллективы из многих регионов России, а также из Германии, Казахстана, Латвии, Таджикистана, Франции и других стран.

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