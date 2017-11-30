Оксана Федорова и Дмитрий Галихин: Чайковский – наш генетический код

Международный конкурс современных композиторов "Чайковский- наследие" открыл второй сезон. О репертуаре для детей, камерной музыке и рождении новых произведений рассказали радио Sputnik телеведущая Оксана Федорова и оперный певец Дмитрий Галихин.

Второй выпуск конкурса современных композиторов посвящен идее возвращения к детству. Отборочная комиссия уже определила участников, прошедших во второй тур, который состоится 7 декабря в Международном союзе музыкальных деятелей.

"Понимание классического искусства дано не каждому и приходит не сразу. Но в жизни многих людей наступает момент, когда хочется прикоснуться к настоящей музыке. Девятого декабря в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского состоится церемония награждения лауреатов. Большой детский хор имени В.С. Попова на гала-концерте впервые исполнит отрывки из "Детского альбома" Чайковского в особой адаптации. И это выступление обещает стать поистине впечатляющим", – рассказала телеведущая, президент благотворительного фонда "Спешите делать добро!" Оксана Федорова.

"Если Пушкин – наш литературный культурный код, то Чайковский – это музыкальный культурный код России. Все мы, воспитанные на классической русской музыке и, конечно, на произведениях Чайковского, несем в себе этот код на генетическом уровне. Само название конкурса-фестиваля "Чайковский-наследие" не только вдохновляет, но и призывает к ответственности за то, что мы делаем", – поделился в интервью радио Sputnik оперный тенор, президент Фонда поддержки национальной культуры имени П.И. Чайковского Дмитрий Галихин.

Смотрите полную версию беседы: Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное. У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!



