Авигдор Эскин vs Ариэль Коэн: ждать ли Европе "рождественских терактов"?

Как бороться с терроризмом? Об этом в эфире радио Sputnik беседовали старший эксперт Атлантического совета, американский политолог Ариэль Коэн и израильский публицист Авигдор Эскин.

О проблеме терроризма в эфире радио Sputnik беседовали старший эксперт Атлантического совета – одного из крупных вашингтонских аналитических центров – американский политолог Ариэль Коэн и израильский публицист Авигдор Эскин.

Запрещенная в РФ террористическая организация ИГ призвала своих сторонников использовать рождественские празднества в Европе для новых терактов. В силах ли Европа предотвратить их? Почему координация действий между странами Запада и остальным миром в борьбе с терроризмом малоэффективна? Как защитить мир от расползающегося зла джихадистского экстремизма? Гости студии представили свои варианты ответов на эти и другие актуальные вопросы.

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