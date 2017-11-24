Мария Арбатова. Через призму сексизма

Распознать в себе сексиста без помощи феминистки не так уж просто. О формах сексизма и его проявлениях радио Sputnik рассказала писательница, драматург, президент Центра помощи женщинам и "Клуба женщин, вмешивающихся в политику" Мария Арбатова.

"Если мы говорим о гендерном равенстве, то мы должны вспомнить, что такое понятие, как военные преступления против женщин, юридически закрепилось совсем недавно. Само понятие изнасилования сформировалось лишь к XX веку, поскольку до этого женщина рассматривалась как некий сексуальный объект, принадлежащий государству.

Россиянки начали голосовать одними из первых вместе с австралийками и финками. Великая Александра Коллонтай, которой до сих пор не поставили памятник, написала в своих общественно-политических трудах все то, что является основами сегодняшнего западного феминизма. Но ввиду того, что ее объявили женщиной, которая переспала "со всей революцией" (что является правдой, поскольку так было принято), она считается самым страшным "зверем" для нашего либерализма, включающего в себя все свободы, кроме свободы прав женщин", – рассказала в интервью радио Sputnik правозащитница Мария Арбатова, член Совета при уполномоченном по правам человека в Москве.

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