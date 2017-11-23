Ульянов vs Эскин: была ли национальность у Октября 1917?

О роли национальных меньшинств в Октябрьской революции в эфире радио Sputnik говорили израильский политолог Авигдор Эскин и директор ИПК Алексей Ульянов.

Какую роль сыграли национальные меньшинства в Октябрьской революции 1917 года? Как люди с яркой национальной идентичностью вливаются в единый интернациональный "плавильный котел"? Об этом говорили в студии радио Sputnik директор Института повышения конкурентоспособности (ИПК) Алексей Ульянов и израильский публицист Авигдор Эскин.

Что может сегодняшняя Россия почерпнуть из опыта тех грозных событий? Чему могут научиться проживающие в России меньшинства? Все стремятся к созданию справедливого и гармоничного общества – но как прийти к этому совместно? Попытка поиска ответа на эти и другие вопросы – в сегодняшней беседе.

Смотрите полную версию беседы:

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