Улыбнитесь, видеокамера вас узнала

Российские технологии распознавания лица признаны лучшими в мире. С помощью алгоритма, разработанного компанией NtechLab, можно найти конкретного человека среди миллиарда лиц за полсекунды. В эфире радио Sputnik генеральный директор компании NtechLab Михаил Иванов рассказал об особенностях технологий распознавания изображений.

Американское агентство передовых исследований в области разведки (IARPA) совместно с Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST) провели конкурс алгоритмов распознавания лиц, в котором признали победителем российскую компанию NtechLab в номинациях "Скорость идентификации" и "Точность верификации". Систему распознавания лиц от компании Ntechlab уже внедрил в городскую систему видеонаблюдений департамент информационных технологий Москвы. Алгоритмы обрабатывают видеозаписи, отслеживают передвижения людей, сравнивают результаты поиска с базами данных, а также устанавливают личность человека.

Как подчеркнул Михаил Иванов, технологии распознавания лиц широко применяются для обеспечения безопасности, но могут использоваться и в других сферах таких, как ритейл и банковские услуги.

"Существует понятие "детекция". Система определяет, что на изображении есть человек. Она "вырезает" это лицо и отправляет его в нейронную сеть, которая строит вектор признаков лица. Когда мы смотрим на лицо человека, мы не запоминаем все мельчайшие детали, а вылавливаем самые содержательные его признаки. Так же работает нейронная сеть. Она выделяет уникальные черты, строит зависимости. Получается некое число – так называемый числовой хэш. По нему система ищет лица, сравнивает их. Технологии распознавания лица построены на основе нейронных сетей, на принципе машинного обучения, что является одним из самых модных направлений в области развития искусственного интеллекта".

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