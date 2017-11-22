Столыпинская реформа: новый взгляд на главную проблему

Главным положением Высочайшего указа, изданного 22 ноября 1906 года, было установление крестьянской собственности на землю вместо общинной. Реформа предоставляла крестьянам свободные государственные земли и разрешала выкупать земли у помещиков. Средний размер земельного участка составил примерно 15 гектаров. Другой важной частью реформы стало переселение крестьянских семей на свободные земли Сибири. Туда переселились 4 миллиона крестьян. По производству главнейших сельскохозяйственных культур Россия к 1913 году вышла на первое место в мире и стала главным экспортером сельскохозяйственной продукции – "житницей Европы".
"Проблема заключалась в том, что реформа была рассчитана на длительный срок. Столыпин считал, что политические вопросы можно решить в короткий срок, а что касается экономических долговременных факторов, то он недаром говорил "дайте нам 20 лет покоя внешнего и внутреннего, и мы перевернем Россию". Но началась Первая мировая война, а потом произошла революция".
О столыпинской реформе, ее основных целях и главном вдохновителе – в интервью Петра Романова.
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