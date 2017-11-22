Столыпинская реформа: новый взгляд на главную проблему

В ноябре 1906 года был издан Высочайший указ о праве выхода крестьян из общины. Так было положено начало столыпинской аграрной реформе. О том, почему ее не удалось довести до конца, в эфире радио Sputnik рассказал историк Петр Романов.

Главным положением Высочайшего указа, изданного 22 ноября 1906 года, было установление крестьянской собственности на землю вместо общинной. Реформа предоставляла крестьянам свободные государственные земли и разрешала выкупать земли у помещиков. Средний размер земельного участка составил примерно 15 гектаров. Другой важной частью реформы стало переселение крестьянских семей на свободные земли Сибири. Туда переселились 4 миллиона крестьян. По производству главнейших сельскохозяйственных культур Россия к 1913 году вышла на первое место в мире и стала главным экспортером сельскохозяйственной продукции – "житницей Европы".

Но реформа не была доведена до конца. О причинах этого радио Sputnik рассказал историк, писатель и публицист Петр Романов.

"Проблема заключалась в том, что реформа была рассчитана на длительный срок. Столыпин считал, что политические вопросы можно решить в короткий срок, а что касается экономических долговременных факторов, то он недаром говорил "дайте нам 20 лет покоя внешнего и внутреннего, и мы перевернем Россию". Но началась Первая мировая война, а потом произошла революция".

О столыпинской реформе, ее основных целях и главном вдохновителе – в интервью Петра Романова.

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