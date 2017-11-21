Чехословакия-89: чем закончился "бархат"

В ноябре в Чехии и Словакии вспоминают "бархатную революцию" 1989 года. Тогда в единой стране произошло бескровное свержение коммунистического режима. О том, как сказалась революция на развитии разделившихся затем стран, в эфире радио Sputnik рассказал историй Владимир Семиндей.

В Чехословакии "бархатной революцией" назвали бескровное свержение коммунистического режима. К этому привели массовые уличные акции протеста, начавшиеся в ноябре 1989 года, под лозунгами с требованием демократии, независимости и сближения с остальной Европой.

Детонатором стали слухи об убийстве одного из студентов (как оказалось впоследствии, это была дезинформация). "Жертвой" стал студент Мартин Шмид, который якобы погиб в результате применения силы полицией при разгоне демонстрации. Это ключевое событие "бархатной революции" оказалось спектаклем, устроенным спецслужбами самого правящего режима ЧССР. Роль раненого студента, которого под объективами множества телекамер укладывали в карету "скорой помощи", сыграл лейтенант госбезопасности.

О том, чем закончилась "бархатная революция" в Чехословакии и какие ее итоги можно подвести сейчас – спустя почти три десятилетия – в эфире радио Sputnik рассказал руководитель исследовательских программ фонда "Историческая память" Владимир Симиндей.

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