– Здравствуйте! – Я что, так плохо выгляжу?

Всемирный день приветствий отмечают 21 ноября. О том, что считается хорошим воспитанием и как правильно общаться с окружающими в различных ситуациях, радио Sputnik рассказала специалист по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.

Всемирный день приветствий на протяжении четырех десятилетий призывает человечество вспомнить о важности цивилизованных форм общения ради всеобщего блага и сохранения мира. Именно доброжелательность и вежливость являются главными средствами для улаживания самых сложных конфликтов.

"В частной жизни мы можем пользоваться таким приветствием, как "здравствуйте". В исконном значении оно является пожеланием здравствовать, но тема здоровья не рассчитана на свободное обсуждение со всеми. В прежние времена образованные и воспитанные люди никогда не употребляли это слово в качестве приветствия. Использовали более универсальную форму – "добрый день". Сегодня в деловой сфере также отдается предпочтение именно этому варианту, поскольку пожелание здоровья является, по сути, вторжением в личную жизнь. Знающий человек может задать вопрос: "Я что, так плохо выгляжу?"", – рассказала в интервью радио Sputnik Татьяна Николаева.

Смотрите полную версию беседы:

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.