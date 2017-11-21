– Здравствуйте! – Я что, так плохо выгляжу?

Всемирный день приветствий на протяжении четырех десятилетий призывает человечество вспомнить о важности цивилизованных форм общения ради всеобщего блага и сохранения мира. Именно доброжелательность и вежливость являются главными средствами для улаживания самых сложных конфликтов.
"В частной жизни мы можем пользоваться таким приветствием, как "здравствуйте". В исконном значении оно является пожеланием здравствовать, но тема здоровья не рассчитана на свободное обсуждение со всеми. В прежние времена образованные и воспитанные люди никогда не употребляли это слово в качестве приветствия. Использовали более универсальную форму – "добрый день". Сегодня в деловой сфере также отдается предпочтение именно этому варианту, поскольку пожелание здоровья является, по сути, вторжением в личную жизнь. Знающий человек может задать вопрос: "Я что, так плохо выгляжу?"", – рассказала в интервью радио Sputnik Татьяна Николаева.
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