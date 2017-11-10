С миру по нитке: Всемирный день шопинга

11 ноября любители красивых магазинов и приятных покупок отмечают Всемирный день шопинга. О моде, имидже, стиле и правильной обуви рассказал в интервью радио Sputnik стилист, имиджмейкер Евгений Радэлис.

Персональный имидж человека складывается из многих компонентов. Габитарный имидж – это то, как мы выглядим в целом. Важными составляющими являются речь и манера держаться. Стиль одежды – лишь малая часть того, что представляет собой имидж, считает Евгений Радэлис:

"Я ранее следил за оживленными распродажами в Италии. Но сейчас наблюдается обратный эффект – теперь за покупками едут, в том числе, в Россию. Во многих торговых центрах и крупных бутиках появились навигационные таблички не только на русском и английском, но также на китайском языке", – сказал в интервью радио Sputnik Евгений Радэлис.

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