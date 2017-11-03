Тутанхамон. Что слышно из древности?

Археолог Говард Картер 95 лет назад обнаружил гробницу Тутанхамона. Появились ли свежие новости из прошлой эры, рассказала радио Sputnik кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Светлана Малых.

Анализ ДНК показал, что Тутанхамон родился в результате кровосмесительной связи дочери и сына Аменхотепа III. Вероятнее всего, он умер естественной смертью в 19 лет, считает Светлана Малых.

"Как мы знаем из истории Древнего Египта и генеалогии, которую они в ряде случаев указывали, у простых людей союзы между близкими родственниками не были приняты. Люди знали о последствиях. В царской семье это, напротив, было нормой, поскольку наследование шло по женской линии. Очередным правителем становился муж главной дочери царя", – рассказала в интервью радио Sputnik кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Светлана Малых.

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