Тутанхамон. Что слышно из древности?

Анализ ДНК показал, что Тутанхамон родился в результате кровосмесительной связи дочери и сына Аменхотепа III. Вероятнее всего, он умер естественной смертью в 19 лет, считает Светлана Малых.
"Как мы знаем из истории Древнего Египта и генеалогии, которую они в ряде случаев указывали, у простых людей союзы между близкими родственниками не были приняты. Люди знали о последствиях. В царской семье это, напротив, было нормой, поскольку наследование шло по женской линии. Очередным правителем становился муж главной дочери царя", – рассказала в интервью радио Sputnik кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Светлана Малых.
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