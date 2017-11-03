Режиссер "Последнего богатыря": пытаюсь найти ключ к сердцу зрителя

Русская сказка "Последний богатырь" завоевала сердца зрителей. За первый уикенд проката она заработала рекордные 458 миллионов рублей. О феномене семейного российского кино рассказал в эфире радио Sputnik режиссер ленты Дмитрий Дьяченко.

По сюжету "Последнего богатыря" Иван, обычный парень, по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье. История, видимо, настолько вдохновила российских зрителей, что только за впервые выходные проката сумма сборов, по данным портала kinobusiness.com, приблизилась к пятистам миллионам рублей.

Режиссер Дмитрий Дьяченко в интервью радио Sputnik рассказал о том, как снимал этот фильм:

"В каждом новом фильме через комедию, сказку, душевные струны я пытаюсь приоткрыть дверцу к сердцу зрителя. В этом фильме, мне кажется, она немного поддалась. Тема русской народной сказки давно никем не вспахивалась, не разрабатывалась. Чтобы проникнуть в сердце зрителя, нужно с одной стороны пойти по пути юмора, а с другой – сказка должна быть похожа на реальность".

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