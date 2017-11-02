Мартынов vs Эскин: сто лет Октября – итоги и уроки

Вековой юбилей Октябрьской революции предоставляет огромное количество поводов для споров. Некоторые из них в эфире радио Sputnik затронули политологи Авигдор Эскин и Алексей Мартынов.

Можно ли считать Октябрьскую революцию 1917 года неизбежным явлением в силу сложившегося на тот момент в России положения? Было ли неизбежно увядание коммунистической идеологии?

Эти и другие вопросы в эфире радио Sputnik обсудили директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов и публицист, политолог Авигдор Эскин.

Наши гости обсудили также аспекты идей Октября, которые были бы полезны России сегодня, а также коснулись ее кровавых страниц, которые не должны повториться.

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