Средневековый пир + Самайн = Teufelstanz

Самайн знаменует кельтский Новый год, который празднуют на исходе октября. О том, как фолк-группа Teufelstanz переносит средневековое звучание в XXI век, рассказал радио Sputnik основатель коллектива, музыкант Алексей Яковин aka Konstruk-Thor.

Язычники считали Самайн темным временем, когда земля перестает принадлежать человеку, и на ней воцаряются духи и волшебные существа. Священная ночь Самайна настает 31 октября, после захода солнца. Праздновать кельтский Новый год начинали за три дня до его наступления и продолжали еще три дня после. Семь дней и семь ночей были посвящены безудержным пиршествам, на которых вино и пиво лились рекой, а бесстрашные воины состязались в игровых поединках. Повсюду пылали костры, вокруг которых танцевала молодежь под звуки волынок и звенящего оружия.

Группа Teufelstanz исполняет средневековую музыку в современном прочтении. В числе инструментов – три волынки, ландскнехттроммель, цимбалы, гитара, перкуссия, турецкий барабан давул, африканский джембе и флейты. В этом сплаве древних кельтских мелодий, рока и народных текстов рождается веселый стиль, который нередко называют альтернативным Средневековьем, рассказал Алексей Яковин.

"Самайн я предпочитаю рассматривать как завершение сбора урожая и наступление темного времени года, которое продлится до весны. Кельтский Новый год близок нам в своем традиционном значении. Мы, музыканты, тоже на несколько месяцев переходим с улиц и открытых площадок в темные клубы", – рассказал основатель Teufelstanz Алекс Konstruk-Thor в интервью радио Sputnik.

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