"Энергетический Нобель". В Москве вручили премию в области энергетики

На форуме "Глобальная энергия", который прошел в Москве, лауреатом премии стал швейцарский химик Михаэль Гретцель. О том, как выбирали победителя, в эфире радио Sputnik рассказал один из организаторов форума Игорь Лобовский.

Премия "Глобальная энергия", которую вручают на форуме с таким же названием, присуждают за выдающиеся открытия и разработки в области энергетики. Президент Ассоциации по развитию международных исследований и проектов в области энергетики "Глобальная энергия" Игорь Лобовский уже не первый год возглавляет одноименное некоммерческое партнерство. В интервью радио Sputnik он рассказал о росте интереса к форуму и о премии "Глобальная энергия".

"Интерес к проекту в мире в течение времени, безусловно, менялся. И радостно, что он продолжает меняться в лучшую сторону. Если впервые премия была вручена лауреатам в 2003 году, что вызвало интерес, то с годами этот интерес только увеличивался. Можно сравнить цифры. Если в 2003 году номинирующий пул состоял из ста пятидесяти экспертов, которые были в основном из России, то на сегодня он составляет три тысячи человек из девяноста стран", – заключил Игорь Лобовский.

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