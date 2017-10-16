Праправнук Миклухо-Маклая: по следам великого предка

Уклад жизни на островах Океании за последние полтора века почти не изменился. И люди там по-прежнему приветливы. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал праправнук Николая Миклухо-Маклая, вернувшийся из экспедиции по следам своего великого предка.

Петербургский бизнесмен Николай Миклухо-Маклай – праправнук и полный тезка своего легендарного предка – прошел по маршруту знаменитого путешественника: побывал в гостях у племен далекой Папуа-Новой Гвинеи.

Николай Миклухо-Маклай рассказывает об острове, как об уникальном этнографическом заповеднике, где условия жизни мало отличаются от тех, что были 146 лет назад.

"Коренные жители острова обладают миролюбием, которому нужно поучиться и нам. У папуасов, вопреки расхожему мнению, нет войн. Да, у них есть связанные с войной праздники и обряды. Но это – дань традиции. Для них это – соревнование, а не вражда", – рассказал Миклухо-Маклай-младший.

Программа народной дипломатии, по словам путешественников, выполнена на 100%. В Папуа-Новой Гвинее предполагается создать школу имени Миклухо-Маклая, запланированы совместные исследования с австралийскими и индонезийскими этнографами. Но самое главное, считает праправнук исследователя, это то, что жители Новой Гвинеи помнят и любят русского путешественника и ждут его соотечественников в гости.

Смотрите полную версию интервью:

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