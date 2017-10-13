Представитель "Яндекс": у "Алисы" есть характер

Компания "Яндекс" официально запустила голосовой помощник "Алиса", работающий на основе нейронной сети. О возможностях отечественного голосового сервиса в эфире радио Sputnik рассказал руководитель проекта "Алиса" Илья Субботин.

Роботы, искусственный интеллект – все то, о чем рассуждали писатели-фантасты в своих произведениях, становится реальностью в наши дни. Голосовой помощник с прекрасным именем Алиса умеет строить маршруты, сообщать последние новости, передавать прогноз погоды и находить любую информацию в интернете. Но главная ее отличительная черта, выделяющая на фоне зарубежных конкурентов, это ее способность поддерживать беседу. Она может рассказать сказку, поделиться анекдотом и даже дать совет. По словам руководителя проекта Илья Субботина, "Алиса" постоянно учится и совершенствует свои навыки.

"Уже очень давно, что в научной фантастике, что в быту, люди хотели общаться с машинами на достаточно простом естественном языке. Сначала компьютеры были очень сложной вещью. Потом появились ПК, графический интерфейс. Затем появились возможности по голосовому вводу разобрать речь и превратить ее в текст. Можно сказать, ожидания пользователей встретились с возможностью технологий. Благодаря появлению и развитию глубоких нейронных сетей, такая сложная вещь, как диалог и правильная классификация запросов, стала возможна. Во всем мире в крупных компаниях рождается целый новый класс такого программного обеспечения, как персональные помощники. Мы на самом старте, но это очень перспективная история. В подавляющем большинстве поступают восторженные отклики, и даже если это какая-то критика, то она в режиме "все классно, добавьте еще больше возможностей". Мы обязательно будем развиваться дальше", – рассказал Илья Субботин.

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