Вспоминая Савелия Крамарова: "Все! Кина не будет!"

13 октября исполняется 83 года со дня рождения Савелия Крамарова. Воспоминаниями о всенародно любимом артисте поделился с радио Sputnik его приятель и сосед, лауреат международной литературной премии им. Гете, поэт Валерий Краснопольский.

Народная любовь к актеру, сыгравшему более 60 ролей в СССР и США, была колоссальной. Его можно по праву назвать одним из популярнейших советских комедийных артистов. Огромное обаяние, незаурядная внешность и талант делали каждую эпизодическую роль незабываемой, а фразы, произнесенные героями Савелия Крамарова, мгновенно становились крылатыми, считает Валерий Краснопольский.

"К своему 30-летию я получил квартиру в "круглом" доме на Мосфильме, где жил заслуженный артист РСФСР Савелий Крамаров. Отпраздновать мой юбилей и новоселье собрались друзья, и среди них был композитор Виктор Дюнин, писавший для Юрия Антонова. Дюнин пришел с приятелем – конферансье Дубницким, который вел концерты Крамарова и дружил с ним. Он-то и познакомил меня с Савелием. Помню, я спросил Крамарова: "Вы живете один?". На что он с присущей ему самоиронией ответил: "Нас двое: я и мой талант. Но талант живет без прописки". Оставалось три года до отъезда Крамарова из СССР, в течение которых Савелий практически каждое утро заходил ко мне поболтать за чашкой чая", – рассказал поэт Валерий Краснопольский в интервью радио Sputnik.

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