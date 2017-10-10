Юрист о смертной казни: всегда возможна судебная ошибка

Правда ли, что там, где смертную казнь отменили, снизился уровень преступности? Нуждается ли общество в сострадании к преступникам? Во Всемирный день против смертной казни "за" и "против" обсуждаем в эфире радио Sputnik с юристом Дмитрием Романенко.

Гуманизм и кровожадность в человеческом обществе существуют параллельно. С одной стороны, все больше стран отказывается от смертной казни. А с другой – все чаще слышны призывы ввести такую меру наказания там, где ранее ее отменили или ввели на нее мораторий. Эксперты не удивлены, ведь эмоциональное восприятие страшных преступлений всегда ярче, чем трезвый взгляд на ситуацию.

Есть ли альтернатива смертной казни? Уменьшает ли смертная казнь число преступлений? Как быть с возможными судебными ошибками, от которых, увы, не застраховаться?

Основным аргументом в пользу отмены такого вида наказания, как смертная казнь, юрист Дмитрий Романенко считает неидеальность судебной системы:

"В такой ситуации всегда возможна ошибка. И лучше оправдать сто виновных, чем казнить одного невиновного, как бы банально это ни прозвучало".

Аргументы "за" и "против" смертной казни – в видеоверсии интервью:

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