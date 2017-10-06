Сергей Каптерев: 90 лет эре "говорящего экрана"

Немое кино 90 лет назад обрело дар речи: в Нью-Йорке состоялась премьера первой звуковой ленты "Певец джаза". О новаторах и кинозвездах начала XX века рассказал радио Sputnik киновед, старший научный сотрудник НИИ киноискусства ВГИК Сергей Каптерев.

"Певец джаза" совершил революционный переворот в мировом кинематографе. Первая озвученная реплика "Подождите минутку! Вы еще ничего не слышали!" стала символом новой эры звукового кино. Исполнитель главной роли Эл Джолсон, как и многие создатели фильмов того времени, был выходцем из Российской империи, рассказал Сергей Каптерев.

"Первая полнометражная картина "Певец джаза" содержала около двух минут диалогов, и это ошеломило публику, побывавшую на премьере. Успех был фантастическим. Представители компании Warner Bros. поняли, что их риск оправдался. А рисковали они по-крупному, несмотря на то, что финансовое положение компании оставляло желать лучшего. Фильм потребовал огромных вложений по меркам того времени, но стал всемирной сенсацией", – рассказал киновед Сергей Коптерев в интервью радио Sputnik.

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