Игорь Бутман: мы хотим показать наш джаз мощно, у нас есть, чем поразить

VI Санкт-Петербургский международный культурный форум обещает стать знаковым для любителей джаза. Их ждет Первый международный джазовый форум-фест Jazz Across Borders. Такого в России еще не было, рассказал радио Sputnik народный артист РФ Игорь Бутман.

В программе VI Санкт-Петербургского международного культурного форума, который пройдет с 16 по 18 ноября, в этом году будет много джаза. Впервые в Северной столице пройдет международный джазовый форум–фест Jazz Across Borders (JAB). Основатель и художественный руководитель JAB Игорь Бутман уверен, что создание такой профессиональной площадки назрело. В России много талантливейших джазовых музыкантов и благодаря JAB у них появится возможность заявить о себе и представить свое творчество перед самыми крупными игроками международного рынка.

"К нам приедут многие серьезные представители джазового бизнеса: промоутеры, продюсеры, менеджеры, руководители фестивалей. Но также приедут наши коллеги-музыканты, которые будут показывать свое мастерство. Будем обмениваться идеями. Но, конечно, наша задача показать наш российский джаз, нашу культуру. Мы хотим показать это мощно. У нас есть что показать. Мы приглашаем ведущих игроков джазового шоу-бизнеса, чтобы они увидели, что у нас есть, чем поразить", – рассказал Игорь Бутман в интервью радио Sputnik.

В программе международного джазового форум–феста Jazz Across Borders (JAB) будет деловая часть, включающая панельные дискуссии, круглые столы, мастер-классы и встречи представителей индустрии; шоукейсы российских и зарубежных джазовых исполнителей; вечерняя и ночная музыкальная программа в джазовых клубах Санкт-Петербурга и, наконец, гала-концерт. Легендарные джазмены выступят 18 ноября на сцене Большого зала Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга.

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