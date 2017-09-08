Предел совершенства. О красоте без купюр

9 сентября отмечают Международный день красоты. О страстях по красоте и вечной молодости рассказал в интервью радио Sputnik профессор, доктор медицинских наук, руководитель клиники пластической хирургии и косметологии Frau Klinik Сергей Блохин.

Пластическая хирургия помогает изменить внешность, но это делается не по жизненно важным показаниям. Когда человек недоволен своим лицом или телом, хирургическими методами решается психологическая проблема. Однако существуют определенные рамки, продиктованные самой природой. Если ожидания пациента заведомо невыполнимы или неадекватны, то работать с таким человеком нельзя, считает профессор Блохин.

"В основном мимика изменяется не после работы пластического хирурга, а после ряда косметических процедур. Гели, ботокс, филлеры приводят к маскообразному эффекту, и со временем это очень плохо скажется на состоянии лица. Чрезмерное увлечение такими процедурами запускает в подкожной клетчатке и тканях процессы, приводящие к отечному, пастозному лицу, похожему на маску. А в основе лежит серьезная психологическая проблема – страх постареть", – рассказал Сергей Блохин.

Смотрите полную версию интервью:

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