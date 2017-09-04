Игра престолов: названы реальные исторические прототипы главных героев

Образ королевы Серсеи из "Игры престолов" мог быть списан со знаменитой Екатерины Медичи, а Тирион Ланнистер – это, возможно, Ричард III. Но кто такой Джон Сноу? Об этом в интервью радио Sputnik расскажет исследователь жанра Мария Штейнман.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!