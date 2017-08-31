Петр Сивак: "Мой адрес – не дом и не улица! Мой адрес – ЖЖ и Youtube!"

31 августа пользователи интернета отмечают День блога. Как развивается самая быстрорастущая сфера Всемирной паутины, в студии радио Sputnik рассказал один из основателей Caramba TV, экс-режиссер шоу "+100500" Петр Сивак.

Чтобы раскрутить свой видеоблог, нужно, во-первых, быть интересным и, во-вторых, четко понимать, для какой аудитории предназначен этот продукт. Нужно заниматься этими группами. Если раньше это был посев по интернету в целом, то сейчас упор делается на соцсети, надо вступать в сообщества и писать о себе. А вообще создать хороший блог помогает подсознание, интуиция, считает сооснователь Caramba TV Петр Сивак.

"Мне очень понравилась возможность Youtube, которую сейчас, к сожалению, никто не использует, когда можно переключаться, то есть делать нелинейный сюжет. Например, в первом ролике нужно встать и подойти к двери. И потом возникает вопрос: открыть дверь или остаться в комнате? Вы выбираете и, соответственно, переходите на другой ролик. Если открыли дверь на улицу, то там, условно говоря, дерутся какие-то люди. Если остались, появится другой сюжет. Таким образом можно путешествовать по разным нелинейным сценариям. Это очень круто, но тяжело делать", – рассказал Петр Сивак в интервью радио Sputnik.

Смотрите полную версию интервью:

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!