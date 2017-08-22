Белый, синий, красный. Три цвета для праздника

22 августа – День Государственного флага Российской Федерации. Историей рождения триколора поделился с радио Sputnik герольдмейстер Военторга Владимир Медведев.

Триколор появился в Российской империи в конце XVII века. Наброски будущего флага делал лично Петр I. Именно он издал указ поднимать на мачтах всех торговых кораблей привычный для нас триколор, рассказал герольдмейстер Военторга Владимир Медведев.

"Когда началось строительство военного флота, Петр I сам набрасывал рисунки флага. Он построил себе ботик и водрузил на нем бело-сине-красный стяг, который в народе называли флагом Царя Московского. И все-таки для военных кораблей Петр выбрал Андреевский крест на белом фоне. В 1705 году он официально утвердил бело-сине-красный триколор как флаг купеческих и торговых судов. С этого времени на всех гражданских торговых судах поднимали бело-сине-красный флаг, а на военных – Андреевский", – сказал Владимир Медведев в интервью радио Sputnik.

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