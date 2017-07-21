Личный фотограф Ельцина Дмитрий Донской: самое важное – это контакт

В Музее государственной истории России 19 августа открывается персональная фотовыставка "Параллельные миры" Дмитрия Донского. О своей работе и нюансах профессии фотографа Дмитрий Донской рассказал в интервью радио Sputnik.

Дмитрий Донской создавал политические репортажи и портреты российских государственных деятелей, актеров и спортсменов, а также много лет был личным фотографом Бориса Ельцина.

© Радио Sputnik Фотограф, фотожурналист Дмитрий Донской

45 лет он проработал спецкором РИА Новости, удостоен множества наград международных и российских профессиональных конкурсов.

"Каждая съемка – это стресс. При этом ты должен вытащить все, что ты хочешь. Ты постоянно что-то изобретаешь. И мне помогало то, что я спортивный фотограф – ничего не пропускал, "не зевал". И студентам своим говорил, что самое важное в работе с первыми лицами – это чтобы у тебя установился контакт. Если нет контакта – уходи", – рассказывает Дмитрий Донской.

Смотрите полную версию интервью:

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