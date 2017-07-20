Пивоваров vs Эскин: есть ли будущее у западной демократии?

В эфире радио Sputnik израильский публицист Авигдор Эскин и академик РАН Юрий Пивоваров обсудили систему политического управления Запада. При этом гости разошлись во мнении – переживет ли данная система нынешний кризис и требует ли она изменений.

В студии радио Sputnik прошла живая и насыщенная дискуссия между российским политологом и историком, академиком РАН Юрием Пивоваровым и израильским публицистом Авигдором Эскиным о будущем западной демократии.

На фоне преобладающего в последнее время пессимизма в отношении западной системы политического управления слова российского академика прозвучали успокаивающе. Юрий Пивоваров убежден, что западная система переживет нынешний кризис, как пережила все предыдущие, вопреки предсказаниям недоброжелателей. Он привел слова Уинстона Черчилля о том, что демократия плоха, но другие системы управления еще хуже, и выразил уверенность в том, что Россия тоже найдет свое место в общеевропейском демократическом мире.

Гость из Израиля же оперся на труды Платона и Аристотеля и подверг критике саму идею демократии. Он также привел слова русского философа Константина Леонтьева о том, как либерализм уничтожает все яркое и выпуклое. По его мнению, вся система управления в мире переживает тяжелейший кризис. К примеру, уровень доверия политическим партиям России находится на отметке 15%. Израильский публицист предложил ввести в виде общественной нормы тест для всех желающих избираться в парламент или занимать ответственный государственный пост. Авигдор Эскин считает, что знание основ греческой философии, религиозной традиции, а также мировой классики и международного права должны быть первым шагом для устранения представления о политиках как о "безграмотных выскочках".

Академик Пивоваров рассказал о том, что большинство людей в демократических западных странах привыкли мало уделять внимания политике, а в основном – своим насущным проблемам. Такой подход позволяет, по его мнению, сохранять высокий уровень стабильности системы, которая выполняет свою управленческую функцию, независимо от политических пристрастий того или иного главы правительства.

В ответ Авигдор Эскин напомнил об аполитичных людях Европы в первой половине ХХ века. Многие были равнодушны, но ужасы двух страшнейших войн их не миновали. Так и сегодня: равнодушие к проблемам иммиграции и проблемам системы не умаляют никак того факта, что западная система управления теряет доверие повсеместно. Если Brexit и избрание Трампа не свидетельство тому, то что еще должно случиться для прозрения?

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