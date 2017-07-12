Лукин: запрет на участие в Паралимпиаде – трагедия для спортсменов

Будут ли российские спортсмены участвовать в Играх-2018 в Южной Корее? Ясности в этом вопросе по-прежнему нет. О том, что должны учитывать ответственные за принятие таких решений, в интервью радио Sputnik рассказал глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли, посетивший офис РУСАДА, положительно оценил прогресс в сфере борьбы с использованием допинга в России. Но, несмотря на это, скандалы вокруг якобы использования российскими спортсменами запрещенных к применению препаратов не утихают.

В интервью радио Sputnik член Совета Федерации, глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин отметил, что запрет на участие в Паралимпийских играх – это трагедия для спортсменов. И это должны принимать во внимание и в международных инстанциях.

"Это очень большое огорчение и большое жизненное разочарование, потому что для любого спортсмена, даже для здорового спортсмена, этот четырехлетний цикл участия в самых важных, выдающихся соревнованиях, реализующих собственные стремления, старания, труд, амбиции – это одна из самых существенных частей человеческой жизни. Сколько (их) может быть у спортсмена, который только в молодости может соревноваться соответствующим образом? Ну, два, от силы три. У единиц только больше. И потеря этого цикла – большая жизненная трагедия, поэтому, конечно, сказать, что спортсмены не переживают, спортсмены не угнетены психологически, я не могу. Это правда", – сказал Владимир Лукин.

Он также отметил, что задача Паралимпийского комитета РФ в нынешней сложной ситуации – сохранить и утвердить паралимпийское движение.

"Когда мы создавали паралимпийское движение, наша главная задача была не покрасоваться на подиуме с медалями, хотя это очень хорошо, и спортсмены стремятся к этому, и когда флаг России над ними развивается выше, чем другие флаги, это, конечно, их очень радует, это для них огромный мотиватор. Но главное – это поднять и привести в движение, в активное состояние спортсменов-инвалидов, показать с их помощью другим людям, которые еще не поднялись и которые еще ведут классическую жизнь инвалидов, что это можно, что это нужно, что это полезно, что это интересно. Сейчас довольно существенно за эти годы увеличилось число инвалидов, которые занимаются спортом. И наша задача – сохранить и утвердить паралимпийское движение, а для этого поддерживать его на высоком уровне", – сказал председатель Паралимпийского комитета России.

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