СтихоПлЁтка: Янукович о злободневном

На ком, по мнению Виктора Януковича, лежит ответственность за сегодняшнюю ситуацию на Украине и в чьих руках находятся рычаги влияния? Подробности – в новом выпуске программы.

Смотрим и слушаем:

Автор: Анна Староминская, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!