Парановости: о ветхозаветном потопе, трудностях Катара и судьбе гениев

Немного Ветхого Завета в пределах МКАД; ЧМ в Катаре угрожают санкции и комета; Обидеть гения может каждый; WTF не устраивает название; Триумф на Кубке конфедераций; О всесилии суда Канады; Разблокировке ВКонтакте – нет!; Погода и рубли отпугнули грека от Петербурга.

Начните неделю правильно: включайте "Парановости"! Обо всем самом актуальном и интересном в эфире радио Sputnik рассказывает Алексей Красильников.

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