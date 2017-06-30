СтихоПлЁтка: Про Евросоюз в консенсусе

Этот элемент правовой нормы не выходит из моды. Европейский союз на шесть месяцев продлил экономические секторальные санкции в отношении России.

Решение о продлении санкций было принято единогласно странами-участницами ЕС. О том, как повлиял доклад Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель на тему выполнения минских соглашений, – новый выпуск программы.

Смотрим и слушаем:

Автор: Анна Староминская, радио Sputnik

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