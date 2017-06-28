СтихоПлЁтка: О добродетели Меркель

Немецкие СМИ пишут, что Меркель присуще скромное обаяние "обыкновенной немецкой женщины", которая свободно ездит по магазинам и выращивает за городом овощи. О том, на что первым делом обращает внимание Ангела Меркель, останавливаясь в отелях – новый выпуск программы.

Смотрим и слушаем:

Автор: Анна Староминская, радио Sputnik

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