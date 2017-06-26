СтихоПлЁтка: Заговорщицкое

Ничто на земле не проходит бесследно. Президент США Дональд Трамп обвинил Хиллари Клинтон в сговоре с демократами против сенатора Берни Сандерса.

"Хиллари Клинтон сговорилась с Демократической партией, чтобы победить Сумасшедшего Берни Сандерса. Ей можно вступать в сговор? Это несправедливо по отношению к Берни!", — написал в Twitter американский лидер. Отголоски праймериз 2016 года – в новом выпуске программы.

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Автор: Анна Староминская, радио Sputnik.

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